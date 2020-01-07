خلال مباراة فريقه مع سامديوريا.. رونالدو يخطف الأنظار مرتين

أطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جماهيره ومعجبيه بإطلالة متواضعة وغريبة في الوقت ذاته.

وظهر رونالدو خلال وصوله، أمس، إلى ملعب “أليانز ستاديوم”، الذي احتضن مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه سامديوريا، وهو يستخدم جهازاً قديماً لسماع الموسيقى.

والجهاز عبارة عن “Ipod shffles”، الذي صنعته شركة “آبل” الأمريكية في العام 2005، وكان حينها موضة العصر، قبل أن تتوقف الشركة عن تحديثه عام 2010، وإنتاجه نهائياً عام 2017.

وبحسب صحيفة “thesun” البريطانية، فإن سعر “Ipod shffles”، لا يتجاوز حالياً 196 دولاراً في متجر “أمازن”.

وأثار ظهور رونالدو غير المعتاد، ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجب ومستغرب.

وكما خطف رونالدو الأنظار قبيل بداية المباراة، فعل ذلك في نهايتها، بفضل تألقه وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر، ليساهم في فوز يوفنتوس على سامبدوريا برباعية نظيفة.

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