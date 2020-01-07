شنار: أغلبية الدول باتت تقف ضد تركيا بسبب أردوغان

أكد نائب رئيس الوزراء التركي وزير المالية السابق عبد اللطيف شنار أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان أثبت بتدخله العسكري المباشر في ليبيا أنه لن يتخلى عن حساباته الشخصية الخطيرة.

وأوضح شنار في حديث لقناة “تيلي 1” لقد اعترف أردوغان والعديد من المسؤولين في حكومته بإرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا ولكن الأبرز هو إرسال سوريين موالين له إلى ليبيا مقابل منحهم الجنسية التركية ومرتبات عالية جداً ليقاتلوا هناك الأمر الذي يشكل منحى خطيراً على تركيا وأوضاعها الداخلية والخارجية.

وشدد شنار على أن سياسات أردوغان أثبتت فشلها في سورية والعراق والمنطقة عموماً وهو الآن يغامر في ليبيا، موضحاً أن غالبية الدول باتت تقف ضد تركيا التي جرها أردوغان إلى مغامرات خطيرة لإشباع غرائزه الشخصية ومنها إحياء ذكريات السلطنة العثمانية التي كلفت البلاد الكثير على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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