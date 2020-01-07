عشرات الآلاف من المشيعين العراقيين في استقبال جثمان الشهيد المهندس
توافد عشرات الآلاف من المشيعين العراقيين إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لاستقبال جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضاً إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وآخرين.
وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” أن من بين المشيعين عدداً من المسؤولين وقياديين في الحشد الشعبي وممثلين عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والأهلية.
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