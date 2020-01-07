هطلات ثلجية على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر على المناطق الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويمتد الهطل تدريجياً إلى بقية المناطق ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في بقية المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الغائم جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الأمطار غزيرة وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى ويحذّر من تشكل السيول في تلك المناطق ويتوقع حدوث هطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر ويكون الجو بارداً خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 12/3 9/3 9/3 القنيطرة 9/3 6/3 6/3 درعا 12/4 9/4 9/4 السويداء 11/3 8/3 8/3 حمص 7/5 6/4 5/3 حماة 9/5 8/4 7/2 الحسكة 13/5 11/5 10/4 اللاذقية 17/12 16/12 15/10 طرطوس 18/12 17/12 16/10 حلب 10/6 8/6 8/1 ادلب 11/6 9/6 9/2 دير الزور 15/6 12/5 10/3 الرقة 14/5 11/4 9/2

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