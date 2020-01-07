مهاتير محمد: اغتيال سليماني عمل غير أخلاقي

وصف مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني بأنها عمل غير أخلاقي.

ونقلت “رويترز” عن مهاتير قوله للصحفيين اليوم: إن استهداف سليماني بضربة جوية أمريكية نفذتها طائرة مسيرة يتنافى مع القانون الدولي، مشدداً على أنه حان الوقت كي تتحد الدول الإسلامية لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.

وأشار مهاتير إلى أن هذه العملية قد تؤدي أيضاً لتزايد ما يطلق عليه وفق الوصف الأمريكي إرهاباً.

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