ظريف: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو المصير الحتمي لاستهتار واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو المصير الحتمي لاستهتار واشنطن التي تدعم الحرب وتدعي أنها تريد السلام والاستقرار.

وقال ظريف في كلمة له، اليوم، بمجمع الحوار في طهران إنّ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني مقامرة أمريكية كبيرة والغارة الأمريكية التي استهدفته ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس لم تكن انتهاكا للسيادة العراقية فحسب بل استهداف لأحد أركان الأمن في المنطقة.

وأوضح ظريف أنّ سياسات واشنطن الخاطئة أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن خطأ الحسابات لا ينحصر بها بل يمتد إلى بعض حلفائها في المنطقة والعالم.

وشدد ظريف على أن أمن المنطقة يتحقق بالحوار والتعاون بين دولها، لافتاً إلى أن مبادرة هرمز للسلام التي طرحها الرئيس حسن روحاني تعتمد على حاجة المنطقة لبناء أسس جديدة تعتمد على التفاهم بعيدا عن الاعتداءات لتحقيق السلام.

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