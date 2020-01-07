مجلس السلم العالمي يدين الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني والمهندس

أدان مجلس السلم العالمي بشدة انتهاك الولايات المتحدة سيادة العراق واغتيالها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

و وصف المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم هذا العدوان بأنه تصعيد جديد للأوضاع في المنطقة من طرف الولايات المتحدة وذلك بعد التصعيد الذي بدأته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

ودعا البيان إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سورية والعراق والدول الأخرى التي توجد فيها في المنطقة وإغلاق كل القواعد العسكرية الأمريكية مشدداً على إلغاء كل العقوبات الأمريكية المفروضة على شعوب هذه الدول.

إلى ذلك دعا نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة توميو أوكامورا إلى سحب القوات التشيكية الموجودة في العراق في إطار حلف الناتو محذراً من أن تشيكيا يمكن أن يجري توريطها في حرب تتناقض مع مصالحها.

وأشار أوكامورا إلى أن البرلمان العراقي تبنى قراراً يدعو الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق الأمر الذي يستدعي سحب العسكريين التشيك من هناك.

ووصف أوكامورا عملية اغتيال سليماني بأنها “غباء يصل إلى حد الجريمة” مشيراً إلى أن سليماني ساهم وبشكل بارز في إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي أن 84 بالمئة من متصفحي الموقع يعتقدون بأن ما قامت به الإدارة الأمريكية من اغتيال للفريق سليماني كان عملاً مشيناً.

وفي سلوفاكيا جدد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها إدانته الجريمة الأمريكية باغتيال سليماني، مؤكداً أن هذه الجريمة تعني عملياً أن الولايات المتحدة بدأت حرباً هجومية وتقوم بتدمير السلام في العالم”.

وشدد على أن الأمريكيين يتصرفون الآن كمجرمين وعليهم ألا يشعروا بعد الآن بالأمان في المنطقة لأن ما قاموا به كان عملاً غبياً بكل المقاييس

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