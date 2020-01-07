محتجون لبنانيون يقطعون طرق عدّة ويدعون للاعتصام أمام السرايا

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد والإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية.

ذكرت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” أن المحتجين قطعوا، فجر اليوم، طريق عام حلبا شمالاً بالكامل بالإطارات والعوائق الحديدية ودعوا إلى التوجه إلى طرابلس والاعتصام أمام السرايا.

وقطع محتجون ليلاً عدداً من الطرق في قضاء زحلة كما لا تزال طريق سعدنايل تعلبايا الرئيسة مقفلة، فيما أعيد فتح طرق جديتا -العالي- قب الياس- المصنع التي كانت أقفلت خلال ساعات الليل.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع السير على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت وطريق حلبا العبدة ساحة النور البداوي وأوتوستراد المنية محلة عرمان في طرابلس شمال لبنان.

واعتصم محتجون أمام سرايا زحلة في البقاع منذ السابعة صباحا وسط انتشار لقوى الأمن كما أقفلوا مدخل مبنى وزارة المالية ومركزي أوجيرو وليبان بوست.

في هذه الأثناء، فتح الجيش اللبناني، صباح اليوم، معظم الطرق الدولية والرئيسة والفرعية التي قطعها المحتجون في طرابلس ومحيطها منذ ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون وحاويات النفايات.

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