تانيا دياز: اغتيال سليماني والمهندس يشكل تهديداً للاستقرار والسلام الدوليين
أدان الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مؤكداً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وفي تصريحات خلال زيارتها السفارة الإيرانية في العاصمة كاراكاس لتقديم التعازي باستشهاد سليماني، أعربت رئيسة الحزب تانيا دياز عن تضامن حزبها مع الشعب والحكومة الإيرانية، مشددة على أن هذه العدوان يشكل تهديداً للاستقرار والسلام الدوليين.
ورأت دياز أن الولايات المتحدة تعلن الحرب من خلال العقوبات التي تفرضها على البلدان التي لا تخدم سياستها ومصالحها، مشيرة إلى أن واشنطن تستهدف الدول لنهب مواردها وثرواتها.
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