نجوم التنس يتبرعون لضحايا حرائق الغابات في أستراليا

استجاب النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدعوة نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا للانضمام إلى حملة التبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا.

وتبرعت ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت النجم الصربي إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وردّ نوفاك دجوكوفيتش “بتغريدة” عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها إنه سيتبرع بمبلغ 25 ألف دولار أسوة بالروسية لمضاعفة المساعدات لضحايا هذه الحرائق.

ونشرت شارابوفا، البالغة من العمر 32 عاماً والفائزة بـ 5 ألقاب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى، يوم أمس الأحد، “تغريدة” مؤثرة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها: على مدى السنوات الـ15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في كانون الثاني، ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات، وأريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق.. نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟.

وأطلق لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس حملة تبرعات واسعة النطاق في إطار الدعم المالي لأستراليا، ووعد اللاعب بالتبرع بمبلغ 200 دولار عن كل إرسال ساحق، لمساعدة ضحايا حرائق الغابات، وأيّد فكرته مواطنه اللاعب أليكس دي مينوار، وعد بالتبرع بمبلغ 250 دولار مقابل كل إرسال ساحق، وانضم إليهم كل من اللاعب الأسترالي جون ميلمان (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، والألمانية جوليا جورجيس (100 دولار مقابل كل إرسال ساحق)، والتشيكية كارولينا بليشكوفا (200 دولار مقابل كل إرسال ساحق..

كما انضمت رابطة لاعبي التنس المحترفين إلى حملة دعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، وجمعت في اليوم الأول من المنافسات، 21 ألف دولار، بعد أن حقق اللاعبون 216 إرسالاً ساحقاً.

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