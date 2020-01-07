مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراموسة في حلب من الساعة 08.00 وحتى الساعة 14.00.

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 07 كانون الثاني 2020
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عشرات الآلاف من المشيعين العراقيين في استقبال جثمان الشهيد المهندس
هطلات ثلجية على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر
طيران العدو ينفذ تحليقاً استفزازياً فوق عدد من المناطق اللبنانية
محتجون لبنانيون يقطعون طرق عدّة ويدعون للاعتصام أمام السرايا
ظريف: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو المصير الحتمي لاستهتار واشنطن
الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين من أبناء الضفة
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يصنف البنتاغون منظمة إرهابية
الجيش الألماني يخفض عدد عسكرييه في بغداد والتاجي
ملايين الإيرانيين يشاركون في تشييع جثمان سليماني في مسقط رأسه
الدفاعُ عن المصالح على الطريقة الأمريكية.. حروبٌ واغتيالات
الاغتيالُ السياسي جزءٌ من سياسة «الكابوي»
عندما يصبح الحقّ باطلاً!
جبهات النار تتسع.. وترامب في منتصفها
من العالم
الجيش يستهدف إرهابيي “النصرة” بريف إدلب وجنوب حلب