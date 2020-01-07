آخر تحديث: 2020-01-07 11:05:51
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراموسة في حلب من الساعة 08.00 وحتى الساعة 14.00.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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