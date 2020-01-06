وكالات: الجيش الأمريكي يبلغ العراق رسمياً باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 11 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 06 كانون الثاني 2020
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الجيش يستهدف إرهابيي “النصرة” بريف إدلب وجنوب حلب
تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدة مناطق لبنانية
رئيس الوزراء العراقي: ضرورة تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق
ظريف: خطأ أوروبا الاستراتيجي يكمن في عدم إدراكها لحقائق المنطقة
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر
الجيش الليبي يسيطر على مدينة سرت بالكامل
قمة روسية ـ ألمانية تبحث عدة قضايا منها الأزمة في سورية
مظاهرة في صنعاء تنديداً بجريمة اغتيال سليماني والمهندس
غابارد تطالب ترامب بسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط
فنزويلا تجدد رفضها التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية
مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جيزان
الخارجية الروسية: انتخاب رئيس جديد للبرلمان الفنزويلي أمر ديمقراطي
حزب اليسار الألماني يدعو إلى إغلاق القواعد الأمريكية في البلاد
الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها اعتداءات الاحتلال على المقدسات
الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة