افتتاح مركز بناة الأجيال الطبي لمعلمي دمشق في المزة

افتتح اليوم مركز “بناة الأجيال” الطبي في المزة التابع لنقابة المعلمين في دمشق بحضور المشاركين في المؤتمر العام العشرين لاتحاد المعلمين العرب.

ويضم المركز عيادات من اختصاصات الداخلية والقلبية والنسائية والغدد والجلدية والعينية ومخبراً وقسماً للتصوير الشعاعي ويخدم المعلمين ومختلف المراجعين.

نقيب معلمي سورية وحيد الزعل بين أن المركز يسهم في تخفيف العبء والازدحام عن المراكز الموجودة في المدينة وسيقدم خدماته للمعلمين وللمواطنين بأسعار رمزية.

بدوره ذكر نقيب معلمي دمشق عهد الكنج أن المركز لا يهدف إلى تحقيق الربح المادي وإنما هدفه إنساني لتخديم المرضى والمراجعين.

مدير المركز الطبي الدكتور سعيد جاويش أشار إلى أن المركز يضم كادراً مدرباً ويمتلك الخبرة الكافية لتدبير مختلف الحالات كما أنه يضم أجهزة حديثة لقياس الكثافة العظمية لتشخيص الهشاشة.

بدوره اختصاصي الأمراض القلبية الدكتور زهير دوجي أشار إلى أن العيادة القلبية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المتطورة ومنها أجهزة تخطيط القلب والإيكو دوبلر ملون بينما تحال الحالات التي تحتاج جراحة وقثطرة إلى المشافي.

حضر الافتتاح عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي وفعاليات تربوية ونقابية.

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