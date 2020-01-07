الصين: التدخل العسكري الأمريكي يعمق التوتـر في الشــرق الأوســط

تشرين – رصد:

انتقدت الصين الولايات المتحدة، قائلة: إن السلوك العسكري الأمريكي المحفوف بالمخاطر في الأيام الماضية يتعارض مع الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية ويعمق التوتر في الشرق الأوسط.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس: السياسات التي تعتمد على القوة لا تحظى بالقبول على المستوى الشعبي, مضيفاً: إن الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات, وتحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة, وممارسة ضبط النفس لضمان تحقيق السلام والاستقرار.

(رويترز)

الجيش الوطني الليبي يقتحم مدينة سرت

تشرين – رصد:

أعلنت قوات «الجيش الوطني الليبي» أمس سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وأنها مستمرة في تقدمها باتجاه سرت المركز. وقالت شعبة الإعلام الحربي: إن القوات المسلحة العربية الليبية نجحت في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو، موضحة أن القوات المسلحة تمكنت من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرضت سيطرتها الكاملة.

(روسيا اليوم)

«اليسـار الألمانـي» يدعو لإغلاق القواعد الأمريكية في البلاد

تشرين – رصد:

دعا حزب «اليسار الألماني» المعارض «دي لينكه» إلى إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا حتى لا يتم استخدامها كمنصة لجرائم أمريكية فاحشة في حرب محتملة مع إيران.

ونقل موقع «دويتشه فيله» الألماني عن خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغدلين قولها أمس: إن تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب ضد إيران ينتهك ميثاق الأمم المتحدة, وإن هذا التصعيد الخالي من المسؤولية لا يمكن أن يظل من دون عواقب.

(اليوم السابع)

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