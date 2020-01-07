توقف العمل في مطحنة أم الزيتون بعد شهر على انطلاقها تجريبياً!

السويداء ـ طلال الكفيري:

تزويد مخابز السويداء الآلية وأفرانها الخاصة بالدقيق من مطحنة أم الزيتون التابعة للمؤسسة السورية للحبوب التي لم يتم استلامها بعد بشكل أولي حتى الآن لم يدم على ما يبدو أكثر من شهر نتيجة توقف المطحنة عن العمل تحت مسوغ وجود مشكلات فنية ظهرت أثناء عملية التجريب, علماً ووفق عدد من أصحاب الأفران الخاصة أن الدقيق المنتج من هذه المطحنة يتميز بنوعية جيدة وساهم في تحسن نوعية الخبز على ساحة المحافظة ولاسيما أن الدقيق المورد إليهم سابقاً كان ذا نوعية سيئة وقد انعكس سلباً على نوعية الخبز المنتج سواء من المخابز الآلية أو الأفران الخاصة ليضيف هؤلاء إن الإنتاج اليومي لهذه المطحنة والمقدر بـ٣٠٠ طن يومياً كفيل بتغطية حاجة المحافظة من مادة الدقيق.

وذكر مدير المطحنة المهندس نزار نعيم أنه تم تشغيل المطحنة تجريبياً في منتصف شهر تموز الماضي إذ تم طحن نحو 1300 طن من الأقماح, ومن ثم تم طحن كمية 3 آلاف طن في شهر أيلول من العام الماضي, مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة المعايرة والتجريب للآلات والتأكد من جاهزيتها ظهرت بعض المشكلات الفنية لذلك تم إيقاف العمل بالمطحنة إلى حين تلافي هذه الملاحظات الفنية لذلك تمت مطالبة الجهة المنفذة بضرورة تعديل مواصفات بعض الأجهزة الداخلة في عمل المطحنة لكونها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وبعد تلافي هذه الملاحظات ستتم إعادة معايرة وتجريب العمل في المطحنة مرة ثانية للتأكد من النتائج المطلوبة, مبيناً أنه سيتم استلامها بشكل أولي بعد مرحلة التجريب تلافي الملاحظات السابقة وتبقى ضمن فترة التجريب مدة عام ليصار إلى استلامها بشكل نهائي مع العلم أن المطحنة ما زالت في عهدة الشركة المنفذة حيث تم إعطاء الجهة المنفذة مهلة حتى منتصف هذا الشهر لاستكمال تلك الملاحظات وفي حال التأخر في التنفيذ سيتم الإصلاح من قبل المؤسسة السورية للحبوب على أن تقوم الجهة المنفذة بدفع تكاليف الإصلاح.

يشار إلى أن مطحنة أم الزيتون هي الأولى التي تم إنجازها ضمن خمس مطاحن كانت تعاقدت عليها المؤسسة السورية للحبوب إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمطحنة300 طن وتتبع للمطحنة صومعتان سعة كل صومعة ٥ آلاف طن.

طباعة