بطولة آسيا,, الأولمبي يستعد لمواجهة قطر.. وحميشة يغيب عن المباراة

يواصل منتخبنا الأولمبي تحضيراته بشكل مكثف لملاقاة منتخب قطر الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في تايلند وذلك يوم الخميس القادم، حيث يُجري منتخبنا حصة تدريبية مسائية يومية مدة 90 دقيقة يركز من خلالها الكادر الفني على عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بالأسلوب الأمثل لمواجهة المنتخب القطري.

ووسط أجواء الأسرة الواحدة والانضباط الكامل يعيش لاعبو المنتخب الأولمبي يومهم بدءاً من التمرين الصباحي الذي يجري في صالة الحديد وكذلك في المسبح داخل مقر الإقامة الذي شهد وصول منتخبات أستراليا والعراق والبحرين واليابان، في حين اختارت منتخبات تايلند وقطر والسعودية الانتقال إلى فندق آخر.

وشهد اليوم الإثنين عقد اجتماع ترحيبي من قبل اللجنة المنظمة بوفد المنتخب الأولمبي السوري في قاعة الاجتماعات بفندق (راما غاردن) وقد تضمن درساً توجيهياً للاعبين في آخر التعديلات التحكيمية التي طرأت على قانون اللعبة من قبل الحكم الكويتي (المونديالي) سعد كميل، إضافة إلى شرح وافٍ لبعض الإجراءات والأمور التنظيمية في البطولة.

أما الفترة المسائية فقد شهدت إجراء حصة تدريبية واجتماعاً للكادر الفني مع اللاعبين للوقوف مجدداً على بعض الملاحظات الفنية التي تم تسجيلها من خلال تمرين اليومين الأخيرين.

ويتابع الكادر الفني مشاهدة ومتابعة آخر التسجيلات والمباريات للمنتخب القطري لوضع التشكيلة والخطة الأمثل لمواجهته، علماً بأن اللاعب كامل حميشة سيغيب عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات الصفراء خلال التصفيات التي جرت في الكويت خلال شهر آذار الفائت، مع الإشارة إلى ان البطاقات الصفراء التي سينالها اللاعبون في البطولة لن تمحى قبل انتهاء الدور ربع النهائي.

وتنطلق فعاليات البطولة بشكل رسمي من خلال الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لفرق المجموعة الأولى يوم غد الثلاثاء، في حين أن الاجتماع الفني الخاص بمنتخبات المجموعة الثانية التي يوجد فيها منتخبنا فسيجري صباح يوم الأربعاء.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب منتخبنا، منتخبات قطر واليابان والسعودية.

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