تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدة مناطق لبنانية

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وإغلاق الطرق في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشى ومحاربة الفساد والإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين حاولوا قطع الطريق في ساحة السراي ببلدة حاصبيا وتجمعوا أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا ببيروت مرددين هتافات ضد السياسة المالية والمصرفية وبتعديل النظام المصرفي واسترداد الأموال المنهوبة.

وفي عكار قطع عدد من المحتجين طريق عام الكويخات وطريق عام حلبا بالحجارة ونصبوا خيمة اعتصام في حلبا.

وفي بيروت تجمع عشرات المحتجين في أحد الشوارع المؤدية إلى مدخل مجلس النواب اللبناني كما وصلت مظاهرة لطلاب الجامعات إلى أمام مدخل المجلس في شارع البلدية للمطالبة باستقلالية القضاء ثم توقفت في ساحة الشهداء قبل التوجه إلى شارع البلدية.

كما شهد أوتستراد جونيه وطريق يسوع الملك الوصل إلى الشمال اللبنانية محاولات لقطع الأوتستراد والطريق وعملت قوة من الجيش اللبناني على فتح الطريق.

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