ظريف: خطأ أوروبا الاستراتيجي يكمن في عدم إدراكها لحقائق المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن خطأ أوروبا الاستراتيجي يكمن في عدم إدراكها لحقائق المنطقة، معرباً عن استياء بلاده إزاء المواقف الأخيرة لبريطانيا وألمانيا.

وأفاد المركز الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية بأن وزيري خارجية ألمانيا هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب بحثا في اتصال هاتفي مع ظريف آخر التطورات الاقليمية والدولية ومستجدات الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة الحد من التوترات في المنطقة.

بدوره انتقد ظريف عدم اتخاذ خطوات عملية من جانب أوروبا لتنفيذ وعودها المنصوصة بالاتفاق النووي، مضيفاً: من حق إيران اتخاذ خطوات تعويضية في إطار الاتفاق والتراجع عن هذه الخطوات رهن بتنفيذ التعهدات من جانب أوروبا فقط.

وحمّل ظريف واشنطن كامل المسؤولية عن أي توتر وفلتان أمني يحدث في المنطقة عقب جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني.

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