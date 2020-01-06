الجيش الليبي يسيطر على مدينة سرت بالكامل

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي كانت تسيطر على المدينة.

ووفقاً لموقع بوابة الوسط الليبي قال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم: إن السيطرة على سرت جاءت بضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية أربعة منها برية إضافة إلى المحور البحري.

وأضاف المسماري: إن سيطرة قواته على مدينة سرت لا تستهدف الهجوم أو السيطرة مستقبلا على مدينة أخرى مثل مصراتة رغم أننا نعلم تماما أن الميليشيات في مصراتة تعتبر سرت خط الدفاع الأول عن المدينة، لكنه عاد ليقول: إن الجيش مستمر في عملياته العسكرية على كامل التراب الليبي.

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