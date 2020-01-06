ولايتي: على الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن على الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة.

وقال ولايتي في كلمة بمراسم تأبين الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران اليوم “إن الأميركيين ارتكبوا حماقة في استهداف الشهيد سليماني وعليهم مغادرة المنطقة” لافتاً إلى أن التجارب دلت على هزيمتهم باستمرار في مواجهة إيران وجبهة المقاومة.

كما وصف ولايتي المناورات المشتركة الأخيرة بين إيران وروسيا والصين بمثابة منعطف في مواجهة ممارسات أميركا في المنطقة.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح له اليوم أن إيران ستواصل معارضة سياسات العقوبات والتهديدات الأمريكية.

وأوضح عراقجي أن تهديد الشعب الإيراني ليس أمراً جديداً وهو مستمر منذ 40 عاماً لافتاً إلى أن هذا الشعب يرفض بقوة لغة التهديد والوعيد.

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