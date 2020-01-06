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بتكليف من الرئيس الأسد .. الوزير عزام يقدم التهاني للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التصنيفات: آخر الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التهاني للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وزار الوزير عزام اليوم المطران ارماش نالبنديان مطران الأرمن الارثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها ونقل تهاني الرئيس الأسد بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام له ولأبناء الطائفة الكريمة وتمنياته لهم بالخير والتوفيق. ‏

من جانبه عبر المطران نالبنديان عن تقديره للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وامتنانه له على مشاركته أبناء الطوائف المسيحية في سورية أعيادهم ومسراتهم متضرعا إلى الله أن يحمي سورية وشعبها وجيشها ضمانة السلام في وطننا الحبيب ويوفق السيد الرئيس لما فيه خير ومصلحة الوطن والأمة.

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التصنيفات: آخر الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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