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رضائي:سيتم تنفيذ الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات بشأن “النووي” من دون أي قيود

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

أكد رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي أنه تم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة المتعلقة بخفض التزامات إيران حيال الاتفاق النووي.

وأوضح رضائي في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم أن الخطوة الخامسة سيتم تنفيذها من دون أي قيود، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك أي قيود على تطوير النشاطات النووية.

وشدد رضائي على أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر، وقال: إذا تم رفع العقوبات واستفادت إيران من الاتفاق النووي فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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