“الخضر” الألماني: واشنطن مسؤولة عن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

أكدت رئيسة حزب الخضر الألماني نالينا بيربوك أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بسبب سياساتها الخاطئة بعد قيام واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد يوم الجمعة الماضي.

ونقل موقع “دويتشه فيله” الألماني عن بيربوك قولها اليوم: إن التوترات في الشرق الأوسط سببها السياسة الخاطئة للولايات المتحدة والغياب المتعمد للاستراتيجية الأوروبية الموحدة.

وطالبت بيربوك وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة طارئة وتبني موقف مشترك حيال الوضع في المنطقة.

من جهة ثانية، دعت بيربوك الحكومة الألمانية إلى الشروع في الإجلاء الفوري الكامل للقوات الألمانية من العراق وعدم التمسك بهذه المهمة، مشيرةً إلى أن التمسك بذلك سيكون عملاً غير مسؤول.

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