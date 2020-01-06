شارع الثقافة

«أوركسترا صبا»

وجوقة «القديسة تيريزيا» في الأوبرا

برعاية وزارتي السياحة والثقافة وبالتعاون مع مركز الرعاية الفرانسيسكاني في حلب تقيم دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق حفلاً موسيقياً تحييه «أوركسترا صبا» بمشاركة غنائية لجوقة «القديسة تيريزيا» بقيادة شادي نجار، وذلك يوم الخميس القادم عند الساعة السادسة مساء على مسرح الدراما.

فعالية ثقافية للأطفال

ضمن اللقاء الثقافي الشهري «شآم والقلم»، يستضيف مركز ثقافي أبو رمانة اليوم عند الساعة الخامسة مساء فعالية ثقافية بعنوان «أول الفجر ورنيم الزهر– أطفالنا» تقديم د.محمد الحوراني.

«موزاييك الأنغـام» في ثقافي المزة

يقيم مركز ثقافي المزة غداً عند الساعة الخامسة مساء أمسية موسيقية غنائية بعنوان «موزاييك الأنغـام» تحييها فرقة «سوباري» الموسيقية بقيادة الفنان شكري سوباري عازف بزق – الفنان محمود كرداهولي عازف عود – الفنان حليم قاسم عازف بغلما – الفنان عماد داري عازف بغلما.

كتاب «مدينة قارة.. تاريخ وحضارة»

يتناول المؤلف عبد الرحمن محمود حيدر من خلال كتابه الجديد «مدينة قارة.. تاريخ وحضارة» جانباً مهماً من جوانب التاريخ والتراث والبيئة في مدينة قارة موزعاً على تسعة أبواب ذكر فيها: لمحة تاريخية وأثرية للمدينة وجغرافيتها وأنماط المعيشة والصناعات الغذائية المحلية وأساليب الاستثمار في قارة، كما استعرض أشهر الأدباء والشعراء فيها. الكتاب يقع في 366 صفحة من القطع الكبير وهو من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب.

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