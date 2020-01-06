كم يدوم التسمم الغذائي.. وكيف نتجنبه؟

يمكن أن يسبب التسمم الغذائي مجموعة من الأعراض السيئة، بعد تناول طعام ملوث بالكائنات المعدية، مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، وعادة تبدأ الأعراض في غضون بضعة أيام من تناول الطعام الملوث، ولكن في بعض الأحيان تبدأ بعد ساعات قليلة، وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية عن أهم الأعراض، وهي: الشعور بالغثيان، الإسهال، تقلصات المعدة، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة وأعلى. ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عن طريق الحفاظ على معايير النظافة العالية، وهناك نصيحة بسيطة تتمثل في غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، وتجفيفها قبل تناول الطعام وبعده، وإضافة إلى ذلك يجب التأكد من طهو الدواجن والبرغر والنقانق والكباب بشكل جيد.

طباعة