فرس نهر يزن 3 أطنان داخل حمام سباحة

فوجئت أسرة في بوتسوانا عندما اكتشف صاحب المنزل وجود فرس نهر يزن قرابة ثلاثة أطنان في حمام السباحة الخاص بمنزله في ليلة رأس السنة الجديدة. وحسب الصحيفة البريطانية «ديلي ميل»، قال صاحب المنزل «برنت ريد»: بشكل لا يصدق، قرر الحيوان الضخم الذي يعد واحداً من أخطر الحيوانات في إفريقيا، أن يبدأ عام 2020 في حمام السباحة الخاص بنا، قبل أن يغادر الحديقة الخلفية للمنزل في اليوم الثاني، وأضاف: «إن الحارس الليلي فوجئ عندما شاهد فرس النهر يسبح في حوض السباحة البالغ عمقه 6 أقدام، وقد بدا مرتاحاً تماماً.. حيث إن نهر تامالكان قد جف، لذا ربما كان حوض السباحة لدينا هو المكان الأكثر جاذبية بالنسبة له للسباحة فيه».

طباعة