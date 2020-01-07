200 مليون ليرة مبيعات سجاد السويداء
بلغت مبيعات معمل السجاد الآلي بالسويداء خلال العام الماضي نحو 206 ملايين ليرة من خلال بيع 21 ألف متر مربع من السجاد.
وأشارت مديرة المعمل المهندسة خزامى حمزة في تصريح إلى أن تسويق السجاد تم إما بشكل مباشر عن طريق المعمل للمواطنين ودور العبادة أو من خلال فرع المؤسسة السورية للتجارة التي تسوقت 6212 متراً مربعاً و طرحتها بمنافذها للبيع نقداً أو تقسيطاً للعاملين بالدولة.
وبينت حمزة أن حركة التسويق كانت جيدة جراء الثقة بمنتجات المعمل وجودتها وتنوع نقوشها وألوانها وأن وتيرة الإنتاج سارت بشكل جيد وتمت خلال 10أشهر فقط نتيجة صعوبة تأمين المادة الأولية “خيط الجوت”، بينما أجريت بالشهرين المتبقيين صيانات جزئية على الأنوال وضمن الإمكانيات الفنية المتاحة ما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج وتقليل فترات التوقف لاحقاً.
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