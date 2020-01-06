صالح يدعو إلى توحيد الصفوف للحفاظ على أمن وسيادة العراق

دعا الرئيس العراقي برهم صالح العراقيين إلى توحيد الصفوف للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

وقال صالح في بيان اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي نقله موقع “السومرية نيوز”: تمر علينا اليوم الذكرى الـ 99 لتأسيس الجيش العراقي ليستذكر العراقيون بفخر واعتزاز الكثير من المآثر البطولية التي خاضها الجيش ورجاله المخلصون من أجل دحر الإرهاب والانتصار عليه داعياً إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن وسيادة واستقرار العراق في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين بكل مكوناتهم وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة فلول تنظيمات الإرهاب وتحقيق النصر الحاسم والنهائي عليها وتلبية مطالب جميع العراقيين في حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته واستقلاله وإعادة إعمار المدن المحررة والنهوض بالواقع الاقتصادي لتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.

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