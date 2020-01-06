مظاهرة في صنعاء تنديداً بجريمة اغتيال سليماني والمهندس

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة شعبية حاشدة اليوم تنديداً بالعدوان الأمريكي الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وأكد المشاركون في بيان أن هذه الجريمة تشكل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً مداناً وعدواناً سافراً على الأمة كلها داعين إلى تحمل المسؤولية لمواجهة الغطرسة الأمريكية.

وأضاف البيان: إن الشعب اليمني وهو يتصدى للعدوان السعودي والحصار حاضر بكل قوة للوقوف إلى جانب أحرار الأمة في معركة الاستقلال ومواصلة مشروع التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار، مؤكداً أن أمريكا تتحمل تداعيات جريمتها الوحشية وعواقب أفعالها النكراء.

ودعا البيان إلى العمل بكل الوسائل المتاحة على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، مشدداً على أن محور المقاومة أفشل خطط العدو ومؤامراته وهو الدرع الحصين للأمة.

من جهته أكد الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام ضيف الله الشامي وقوف الشعب اليمني ضد الاستكبار الأمريكي والغطرسة الصهيونية، مشيراً إلى أن دماء الشهيدين سليماني والمهندس تنتمي إلى الأمة وأحرار العالم وستنهي الوجود الأمريكي في المنطقة.

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