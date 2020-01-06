سواريز يفوز بجائزة لاعب الشهر في “الليغا”

اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، كأفضل لاعب في بطولة الدوري المحلي، خلال الشهر الماضي.

وتنافس سواريز على نيل الجائزة مع دييغو كارلوس مدافع إشبيلية وأنخيل رودريغيز مهاجم خيتافي.

وسجل الدولي الأوروغوياني، 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، خلال 6 مباريات خاضها في شهر كانون الأول الماضي، أي أنه ساهم بتسجيل 10 أهداف.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفاً في بطولة الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة، ويتخلف بفارق هدفين عن متصدر الترتيب الأرجنتيني ليونيل ميسي وبهدف واحد عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني (12 هدفاً).

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