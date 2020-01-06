حزب اليسار الألماني يدعو لإغلاق القواعد الأمريكية

دعا حزب اليسار الألماني المعارض “دي لينكه” إلى إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا كرد فعل على التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران بعد الاعتداء الغادر قرب مطار بغداد الدولي.

ونقل موقع “دويتشه فيله” الألماني عن خبيرة شؤون الدفاع بكتلة اليسار في البرلمان الألماني سيفيم داغدلين قولها: إن تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب ضد إيران ينتهك الحظر المطلق لاستخدام العنف المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذا التصعيد الخالي من المسؤولية لا يمكن أن يظل دون عواقب.

وأشارت داغدلين إلى أنه لا بد من إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا حتى لا يتم استخدامها كمنصة لجرائم أمريكية فاحشة في حرب ضد إيران.

وطالبت داغدلين بإدانة “التهديدات الفاحشة” من قبل الرئيس الأمريكي وقالت “من يتباهى عبر تويتر بالرغبة في القيام بجرائم حرب لا يمكنه الاحتفاظ بقواعد عسكرية في نطاق تطبيق الدستور، مشددةً على ضرورة أن تعلن الحكومة الالمانية بوضوح أن ألمانيا لن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العنف.

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