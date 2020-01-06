الأصفر يرتفع ويصل إلى 1574.14 دولاراً للأوقية
ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام، اليوم، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، صعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة الي 1574.14 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من نيسان 2013.
وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة إلى 1577.20 دولاراً.
وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دولار.
وتقدّمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دولاراً للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة الي 987.82 دولاراً.
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