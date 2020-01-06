“مرسمي”.. أطفال يعيشون معنى الفرح عبر الريشة واللون

بحضور الأطفال المشاركين وأهاليهم وعدد من محبي الفن وأصدقاء المركز الثقافي العربي بـ”أبو رمانة”، افتتح، مساء أمس، معرضاً لرسوم الأطفال بعنوان: “مرسمي”.

أطفال بعمر الورود يعيشون معنى الفرح عبر الريشة واللون، يتطلعون إلى عالم من الجمال، وتحاول مدربتهم الفنانة غادة اللحام أن تدخل إلى عالمهم وتطلق لإبداعاتهم العنان وتقول: من المهم رعاية وصقل مواهب الأطفال لأنهم يشكلون أمل الأمة ومستقبلها، ومن يدخل عالم الطفولة يدرك مدى الغنى الذي يملكونه، فحريٌ بنا أن نكون أمناء على مستقبلهم، فهم من سيحملون راية البناء والإعمار في المستقبل.

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