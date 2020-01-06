الحرارة إلى انخفاض غداً..

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية نهاراً وبارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وتشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق وتتحول الرياح تدريجياً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة.

وشهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطولات متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في اللاذقية بمطار الباسل 30 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل توزعت في دمشق.. مضايا 10 مم والحرمون وسرغايا والزبداني 7 مم وميسلون والتل 6 مم والنبك 3 مم والجراجير 2 مم وقطنا وساحة الحجاز ودوار المطار 1 مم.

وفي السويداء، سجلت في السويداء وصلخد 6 مم وعين العرب 4 مم وشهبا 3 مم.

وفي درعا، سجلت في نوى 10 مم والمسيفرة 7 مم وبصرى 6 مم وازرع 5 مم والصنمين 2 مم.

وفي القنيطرة، كانت في حضر 7 مم والقنيطرة 6 مم ونبع الصخر 5 مم.

وفي حمص، سجلت في مرمريتا 24 مم والقصير 16 مم والناصرة 14 مم وقلعة الحصن 12 مم وتلكلخ 10 مم والعريضة 9 مم وحمص والرستن 7 مم والمخرم 6 مم وتل دو 5 مم والقريتين 4 مم.

وفي حماة، سجلت في مصياف 14 مم ووادي العيون 10 مم وعقيربات وربعو 8 مم وحماة 7 مم وعين حلاقيم والسلمية والرصافة 6 مم وكفر زيتا 5 مم والسعن ومحردة 4 مم والحميري وحربنفسه والصبورة 3 مم وفي الغاب سجلت في شطحة 11 مم وعين الكروم والكريم 6 مم والسقيلبية 5 مم وافاميا 4 مم.

وفي طرطوس، كانت في صافيتا 23 مم والصفصافة 16 مم وطرطوس المدينة 14 مم وبانياس 13 مم ومشتى الحلو 10 مم ودريكيش 9 مم وحمام واصل 4 مم.

وفي اللاذقية، سجلت في مطار الباسل 30 مم والقطيلبية ووادي قنديل 23 مم والمزيرعة 12 مم واللاذقية وبوقا 11 مم والبهلولية 10 مم والقرداحة 9 مم والحفة 3 مم.

وفي حلب، كانت في عين العرب الشمالية 29 مم ومنبج 16 مم وحلب المدينة 11 مم واعزاز وحلب المطار 10 مم وجرابلس 9 مم والباب 7 مم والسفيرة 2 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 13 /3 11 /3 8 /3 القنيطرة 9 /3 7 /3 5 /3 درعا 13 /4 11 /4 9 /4 السويداء 10 /3 8 /3 6 /3 حمص 14 /5 12 /4 10 /3 حماة 15 /5 13 /4 11 /2 الحسكة 11 /5 13 /5 11 /4 اللاذقية 17 /12 15 /12 15 /10 طرطوس 17 /12 15 /12 15 /10 حلب 10 /6 9 /6 8 /1 ادلب 11 /6 10 /6 8 /2 دير الزور 13 /6 14 /5 11 /3 الرقة 12 /5 13 /4 10 /2

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