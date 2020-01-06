قمة روسية ـ ألمانية تبحث قضايا عدة منها الأزمة في سورية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها المرتقبة إلى موسكو الأسبوع المقبل عدداً من القضايا المهمة بما فيها الأزمة في سورية.

وقال المكتب في بيان: إن ميركل ستقوم في 11 كانون الثاني المقبل بزيارة عمل إلى روسيا بدعوة من الرئيس بوتين على أن تجري خلال هذه الزيارة محادثات حول قضايا مهمة بما فيها الأزمة في سورية والوضع في ليبيا، إضافة إلى تزايد التوتر في الشرق الأوسط ولاسيما بعد العدوان الأمريكي الصاروخي الذي استهدف الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قبل أيام.

وأشار البيان إلى أنه من بين القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال الدولي وسيتم بحثها بين بوتين وميركل الأزمة في أوكرانيا في سياق تنفيذ “مجموعة التدابير” المتفق عليها في مينسك عام 2015 والاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة صيغة “النورماندي” في 9 كانون الأول الماضي في باريس.

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