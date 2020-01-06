أرياسا: فنزويلا دولة مستقلة وعلى واشنطن أن تفهم هذا جيداً
جدد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا رفض بلاده تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لفنزويلا ومؤسساتها.
وقال أرياسا على موقع تويتر إن: فنزويلا دولة مستقلة وذات سيادة وهذا الأمر لا تفهمه جيداً حكومة الولايات المتحدة، يجب عليهم الاهتمام بالكارثة التي يعتزمون إثارتها عبر حروب جديدة من أجل النفط.
وندد وزير الخارجية الفنزويلي بردود الفعل وسياسة الافتراءات والتدخلات من قبل حكومات أمريكا اللاتينية الموالية للولايات المتحدة بشأن الوضع السياسي الحالي لفنزويلا.
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