الاحتلال يعيد اعتقال شبان من العيسوية وينقل 92 أسيراً من سجن “مجدو”

أعادت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، اعتقال 6 شبان مقدسيين من العيسوية، بحجة كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي المفروض عليهم.

وأوضح الناشط وعضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الشبان آدم محمود وأنور سامي عبيد وفايز محيسن ونديم الصفدي وصالح أبو عصب من البلدة، بعد اقتحام البلدة والانتشار فيها، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال هؤلاء الشبان، حيث اعتُقلوا فجر الجمعة وأفرج عنهم، ثم اقتحمت منازلهم وسلموا استدعاءات للمحكمة المركزية وعقدت لهم جلسة يوم أمس، وأفرج عنهم، ثم أعيد اعتقالهم فجراً.

وذكرت وكالة “معا” الإخبارية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، صباح اليوم، الشاب أنس أبو الحمص خلال وجوده في المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع السماح للمستوطنين باقتحامه والقيام بجولات فيه، كما اعتقلت الشاب نصري فيراوي من القدس القديمة.

من جهة أخرى، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن إدارة سجن “مجدو” نقلت الأسرى القابعين في القسم (7) إلى القسم (4)، بسبب غرقه بما فيه من مقتنيات شخصية للأسرى، وذلك بفعل الأحوال الجوية الماطرة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت هيئة الأسرى أن إدارة السجن نقلت (92) أسيراً، إلى قسم يتّسع لـ(72) أسيراً فقط، فيضطر عدد منهم للنوم على الأرض رغم الظروف الجوية الباردة، فيما ستقوم الإدارة بنقل بعض الأسرى إلى سجون أخرى بادّعاء أن التصليحات ستأخذ وقتاً طويلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى في “مجدو” يشتكون من ضعف البنية التحتية للسجن منذ سنوات، وهم يطالبون بإعداد الأقسام في بداية كل فصل شتاء، لا سيما وأنهم يعانون نقص الملابس والأغطية، لكن إدارة السّجن تماطل في ذلك وترفض تحسين الظروف المعيشية للأسرى.

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