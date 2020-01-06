آخر تحديث: 2020-01-06 10:58:07
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الجيش الأميركي يعلن عن قتلاه في الهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

أعلن الجيش الأميركي عن مقتل ثلاثة أميركيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في كينيا، أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا “افريكوم” قولها، اليوم، في بيان: إن جندياً ومتعاقدين إثنين مع البنتاغون قتلوا في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية كينية في مدينة لامو جنوب شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.

وأوضح البيان أن موظفين اثنين آخرين في البنتاغون أصيبا بجروح من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول هويتهما.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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