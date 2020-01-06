مسؤولون تشيك وسلوفاك: اغتيال سليماني يمثل إرهابَ دولة وجريمةً وقحةً

أكد نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي ييرجي كوبزا إن ما ارتكبته الولايات المتحدة من اغتيال لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وعدد من كوادر الحشد يمثل “جريمة وقحة” و”خرقا للقانون الدولي”.

واعتبر كوبزا في حديث لموقع أوراق برلمانية التشيكي أن “وضعا خطيرا جدا نشأ بعد هذه الجريمة الأمريكية ستكون له تداعيات جسيمة على العالم” داعيا إلى سحب العسكريين التشيك الذين يشاركون في البعثة التدريبية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.

وفي السياق ذاته شدد عضو المجلس المركزي لحركة (الأمن.. المسؤولية.. التضامن) التشيكية لاديسلاف بيتراش على أن الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة تمثل “إرهاب دولة” مشيرا إلى أن هذه العملية تتم في إطار سياسة تخريبية مارستها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي إطار التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية.

وفي براتيسلافا أكد روبرت فيتسو رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق الرئيس الحالي لحزب سميير الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم أن الولايات المتحدة الأمريكية “خرقت القانون الدولي” بجريمة الاغتيال.

وحذر فيتسو في تصريحات اليوم من التداعيات الكارثية لمثل هذا العمل الذي وصفه بـ “الكاوبوي”.

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