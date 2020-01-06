إصابة امرأة باعتداء الإرهابيين بالقذائف على ضاحية الزهراء السكنية في حلب

أصيبت امرأة بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي جمعية الزهراء السكنية بمدينة حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن إرهابيين يتحصنون غرب مدينة حلب اعتدوا بعد ظهر اليوم بـ 3 قذائف على حي جمعية الزهراء السكنية في مدينة حلب سقطت إحداها على منزل في محيط مدرسة العقاد ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأصيب مدنيان بجروح في الـ 26 من الشهر الفائت من جراء اعتداء إرهابيين برصاص القنص على حي الخالدية بمدينة حلب.

وتتخذ مجموعات ارهابية من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية والجنوبية لمدينة حلب منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين، إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

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