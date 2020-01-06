البرلمان المصري: ما يحدث في ليبيا غزو تركي

تشرين – رصد:

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري أمس أن التدخل التركي في الشأن الليبي يُعد نوعاً جديداً من الغزو وفرض الهيمنة والنفوذ على الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة: هذا التطور الخطر بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية إزاء تلك التهديدات.

(سبوتنيك)

النمسا تدعو لموقف أوروبي صــارم ضـد ابتزاز أردوغــان

تشرين – رصد:

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس إلى اتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة استخدام الرئيس التركي رجب أردوغان ملف اللاجئين لابتزاز أوروبا.وقال كورتس لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها أمس: إنه يجب ألا تسمح أوروبا لأردوغان بابتزازها، مضيفاً: في تركيا يتم اضطهاد أي مختلفين في الرأي على المستوى السياسي، ويتم حبس صحفيين بصورة متكررة, مؤكداً أن أنقرة تحاول استخدام اللاجئين والمهاجرين كسلاح, ولافتاً إلى أن صفقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا تعمل بما يكفي، واليونان تستحق دعمنا الكامل.

(المنار)

بيلوسي: الأعمال العسكرية لإدارة ترامب تعـرّض الجنــود والدبلوماســيين للخطــر

تشرين – رصد:

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين للخطر.

وقالت بيلوسي في بيان، نُشِرَ على موقعها الرسمي: إن إشعار البيت الأبيض للكونغرس بالغارة الجوية التي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير تساؤلات حول توقيت القرار وطريقة تبريره.

(سبوتنيك)

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