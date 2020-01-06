اعتماد آبار غزالة وينابيع عيون العبد لتعويض نقص مياه الشرب من المزيريب وزيزون

وليد الزعبي:

نظراً لانخفاض غزارة ينابيع مياه المزيريب بشكل عام، وجفافها هي ونبع زيزون بشكل خاص صيفاً، تراجعت كميات مياه الشرب الواردة إلى عدد من التجمعات السكانية، ولاسيما في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم وبعض قرى الريف الغربي، ما عكس مطالب متكررة من سكان تلك التجمعات لحل هذه المشكلة في أسرع ما يمكن.

وبهذا الشأن كشف المهندس محمد المسالمة- مدير عام مؤسسة مياه درعا أن الحل قادم، إذ باشرت المؤسسة تأمين حاجة سكان الأحياء المذكورة البالغ عددهم نحو 40 ألف نسمة من مياه الشرب بتنفيذ خط جر من مشروع إرواء درعا (آبار غزالة) باتجاه خزان درعا البلد بطول 8 كم وقطر 300 مم حيث وصلت نسبة إنجازه إلى 60%، ولاتزال الأعمال متواصلة لاستكمال خط الجر على أمل أن تساعد الظروف الجوية على إنجازه ووضعه في الخدمة في أسرع وقت ممكن، علماً أنه مخطط في العام الجاري حفر وتجهيز 5 آبار إضافية لدعم المشروع، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 364 مليون ليرة، ولفت المسالمة إلى أن نقص مياه الشرب أيضاً في بلدتي زيزون وعمورية في الريف الغربي نتيجة جفاف نبع زيزون، وتم حل المشكلة من خلال تنفيذ خط جر من ينابيع عيون العبد بطول 4.5 كم وقطر 100مم بتكلفة 50 مليون ليرة، ووضعه في الاستثمار،الأمر الذي سد حاجات سكانهما. وأشار المسالمة إلى انتهاء تنفيذ الأعمال المدنية (البناء) لمحطة غصم وحالياً قيد توريد التجهيزات بما يدعم مياه الشرب في مدينة بصرى وريفها، فيما تم بالتوازي الانتهاء من أعمال تأهيل 9 محطات ضخ في مناطق مختلفة من المحافظة لجهة الأعمال المدنية والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، وأدرجت المؤسسة في خطتها للعام الحالي بناء وتأهيل وتجهيز محطات ضخ في مناطق العجمي وتل أم حوران ونمر والحارة وزيزون وجباب والصافوقية وعين غزال وعين الساخنة الصغرى والكبرى وصماد وكحيل بصرى والباسل وغصم والسهوة.

وأضاف مدير المؤسسة أنه لتعزيز مصادر مياه الشرب تم حفر وإكساء آبار في قرى وبلدات شعارة وغزالة وكريم الجنوبي وتل حمد ونصيب، وتجهيز وتشغيل 250 بئراً في 100 تجمع سكاني ضمن المحافظة، ومخطط في الفترة القادمة حفر وتجهيز عدة آبار في المناطق التي تحتاجها، فيما انتهى تنفيذ شبكات مياه بطول 650 كم وإصلاح وصيانة خطوط شبكة ودفع بطول 80 كم في مناطق مختلفة، وسيتم شمول مناطق أخرى بأعمال توسيع الشبكات وتجديدها مع خطوط ربط وغيرها، أما لجهة خزانات مياه الشرب التي تضررت خلال الحرب فستقوم المؤسسة بإعادة تأهيلها في مدن وبلدات المحافظة تباعاً للاستفادة منها في تخزين المياه وتحسين الضغط في الشبكة بالتوازي مع بناء خزان في منطقة الأرصاد الجوية بدرعا. وفيما يتعلق بمشروع الثورة بمرحلته الخامسة الذي يهدف لإرواء الريف الشمالي من المحافظة بيّن المسالمة أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي ضخ المشروع ضمن شعارة ومنكت الحطب واستكمال خط الجر وبناء خزان سعة 2000م3 في تل حاسدور، وحالياً قيد الإعلان عن توريد تجهيزات المشروع ومن المتوقع وضعه في الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يسهم في تحسين واقع مياه الشرب للسكان البالغ عددهم نحو 80 ألف نسمة، وخاصة أن ذلك الريف يعاني شحاً على صعيدها.

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