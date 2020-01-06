160 محلاً تجارياً جديداً في منطقة سوق الهال في الحسكة

الحسكة ـ خليل اقطيني:

أنهى مجلس مدينة الحسكة الإجراءات اللازمة للمباشرة بتنفيذ مشروع استثماري جديد في المدينة.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو أن المباشرة بتنفيذ المشروع ستنطلق خلال الأيام القادمة بعد أن تم الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة للتنفيذ، ويتضمن المشروع الاستثماري الجديد إنشاء 160 محلاً تجارياً في منطقة سوق الهال للبيع بالمفرق والكائن جنوب المدينة بجوار قلعة الحسكة الأثرية، وقد تم التعاقد مع إحدى شركات القطاع العام الإنشائي لتنفيذ هذه المحال، وستكون البداية بتنفيذ جدار استنادي حول قلعة الحسكة الأثرية و12 محلاً بتكلفة 25 مليون ليرة، وكل محل بطول 2 م وعمق 3 م، ومن شأن هذا المشروع الاستثماري الجديد تأمين سيولة مالية لمجلس المدينة من أجل إعانته على تنفيذ الخدمات المطلوبة منه لسكان المدينة والأحياء التابعة لها، حيث سيتم طرح هذه المحال للبيع والاستثمار بطريقة المزاد العلني لمن يرغب من المواطنين.

وأكد المهندس خاجو أن مجلس مدينة الحسكة سيحقق عدة أهداف من خلال تنفيذ هذا المشروع، أبرزها تأمين رافد مالي جديد لواردات مجلس المدينة من أجل تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه إلى جانب تأمين رواتب للعاملين فيه، هذا من جهة ومن جهة ثانية التخلص من البسطات الموجودة في سوق الهال والتي تشكل بؤرة للنفايات ومخلفات الخضر والفواكه وتحويل هذه المنطقة إلى مشروع تجاري حضاري من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية في المدينة، ويضاف هذا المشروع إلى مشروع السوق التجاري الذي تم إنجازه مؤخراً في منطقة جنوب سوق الهال للبيع بالمفرق أيضاً الذي ضم نحو 120 محلاً تجارياً، حيث ساهم المشروع بتأمين موارد مالية لمجلس المدينة، إضافة إلى تحسين الوضع البيئي وتجميل المنطقة من خلال تنظيم عمل البسطات في السوق وفتح الشوارع أمام المارة.

يشار إلى أن ضعف السيولة المالية يعد من أبرز الصعوبات التي تواجه مجلس مدينة الحسكة، لأن أغلبية المشروعات الاستثمارية العائدة للمجلس التي كان يستفيد من وارداتها المالية تقع خارج السيطرة حالياً.

طباعة