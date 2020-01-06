غياب الرقابة واستمرار ارتفاع الأسعار في أسواق دير الزور وإغلاقات للمخالفين

مالك الجاسم:

شهدت أسواق ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الأيام الماضية ، وخاصة فيما يتعلق بالخضار والفواكه ، ووصل سعر كيلو البندورة إلى 500 ليرة والكوسا 700 ليرة والبطاطا تراوحت ما بين 225 – 250 ليرة والخيار تراوح بين 200 – 250 ليرة والبصل اليابس ما بين 250 – 300 ليرة، أما بقية الخضار الشتوية فبدت نوعاً ما مقبولة ومنها، السبانخ 100 ليرة للكيلو غرام الواحد، أما فيما يتعلق بالفواكه فشهدت ارتفاعاً كبيراً ووصل كيلو غرام البرتقال حتى 200 – 250 ليرة والتفاح تراوح ما بين 400 – 500 ليرة، والموز 800 ليرة، والرمان 500 ليرة، والسفرجل ما بين 400 – 500 ليرة.

أما اللحوم فوصل سعر كيلو غرام اللحمة الضان والعجل حتى 6000 ليرة، وبالنسبة لمادة البيض فوصل إلى 1400 ليرة للطبق الواحد .

وعزا عدد من المواطنين ممن التقتهم «تشرين» السبب في ذلك إلى ضعف الرقابة التموينية والمطلوب تكثيف الدوريات على الأسواق لضبط حركة الأسعار.

أما المواد الغذائية فوصل سعر كيلو السكر في أسواق ديرالزور إلى 450 ليرة وعلبة الزيت سعة واحد ليتر 1100 ليرة مع ملاحظة زيادة على جميع المواد الغذائية بمعدل ما بين 50 – 150 ليرة للمادة الواحدة .

من جهته أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دوريات حماية المستهلك تعمل على مدى الساعة لضبط حركة الأسواق، ونظمت خلال شهر كانون الأول من العام الماضي 25 ضبطاً تموينياً شملت البيع بسعر زائد، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير نظامية، والاتجار بالدقيق التمويني.

ومن خلال هذه الجولات تم إغلاق أربع فعاليات مدة ثلاثة أيام, وإحالة تسعة أشخاص موجوداً للقضاء، بينما وردت إلى المديرية خلال هذا الشهر سبع شكاوى تمت معالجتها جميعاً، وطلب من جميع المواطنين التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي شكوى ولهذه الغاية تم تخصيص أرقام للتواصل عبر الهاتف أو مراجعة مقر المديرية بشكل شخصي ليتم التعامل ومعالجة أي مخالفة.

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