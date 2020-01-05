إيران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم اتخاذ الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وتخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحكومة الإيرانية قولها في بيان اليوم إنها اتخذت الخطوة الخامسة من خفض تعهداتها النووية وبموجب هذه الخطوة لم تعد إيران ملزمة بأي قيود أو اتفاقيات بشأن نشاطها النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن البرنامج النووي الإيراني “سيتقدم على أساس الاحتياجات الفنية.

وجدد البيان تأكيد الحكومة الإيرانية على استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادها للعودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي فور رفع الحظر عن إيران وتحقيق مكاسبها من الاتفاق.

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