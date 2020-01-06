علي الرّاعي

صحيحٌ أن «الظرف الاستثنائي» الذي يعيشهُ السوريون طال أكثر مما ينبغي؛ حتى كاد يصبح الاستثناء قاعدة.. وذلك من جراء هذه الحرب التي تُشنُّ على سورية من جهاتها الست منذ تسع سنوات.. حربٌ لم يعرف التاريخ حداً لضرواتها ووحشيتها، وتعدد الأعداء فيها، وكثرتهم حيث تجاوز أطرافُ الحرب فيها، أطراف الحربين العالميتين معاً.

حرب تتعدد غاياتها ودوافعها بتعدد مُشعليها، أو بتعدد غايات من هم خلفها، بل بات كل من كان خلفها واضحاً اليوم بعد أن استبعد الوكيل ليكون «أصيلاً» في هذه الحرب.. مع ذلك ورغم كل هذه الحرب التي هي في أحد وجوهها ثقافية؛ بقي شيءٌ من الاعتيادي – إلى حدٍّ كبير – في فن العيش في سورية، ولعلّ الثقافة أحد ملامح هذه الحياة السورية، والتي وإن كان أصابها أو يُصيبها كل حينٍ نوعٌ من الارتباك غير أن ثمة سكة كان ثمة من يتحسس وجودها بين فظاعات الحرب؛ يضعُ عليها قاطرة الثقافة ليُعيد بعضَ الجمال ودحر القباحة التي فعلتها الحرب عن وجه سورية القديمة.

عامٌ تاسعٌ من عمر الحرب على سورية؛ يُسجّل حضوره الكارثي اليوم، وما بين السنة الأولى والسنة التاسعة؛ أشياء كثيرة تغيرت.. سواء على ساحة الحرب وفي الجبهات، وحتى صعيد الحياة السورية خلف جبهات القتال، ورغم الانجدال بين الخطين، غير أننا وعلى صعيد الثقافة، يُمكن أن نُحدد ملامحها كما كنا نفعل مع انتهاء كل سنة سابقة، وفي البانوراما الثقافية اليوم التي تتبعها الزملاء في هاتين الصفحتين؛ يُمكن للمتلقي أن يُسجّل أكثر من حالة ثقافية في المشهد الثقافي السوري لسنة 2019..

فثمة بعض الحالات كانت تأتي مُباغتة كالمواسم، بمعنى بقيت على شكل جزر، أو هي منقطعة كما هي حالة السينما على سبيل المثال، وإلى حدٍّ ما في مجال الموسيقا.. فيما بقيت الدراما على مواسمها العامرة خلال شهر رمضان لتُشغل النقاد والمتلقين في تصنيفها سواء على الصعيد الفني، أو حتى على صعيد الهوية خلال سنة كاملة، أما من بقي على وتيرة شبه ثابتة في هذا المشهد؛ فأكثر ما نتلمسه في التشكيل والمسرح وإصدارات الكتب، أما في مجال الغناء فهنا ثمة حزنٌ مستمر على شبه افتقاد منذ ما قبل الحرب إلى اليوم.

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