الأولمبي يواصل تحضيراته لبطولة آسيا في تايلند

يواصل منتخب سورية الأولمبي استعداداته لخوض غمار نهائيات بطولة آسيا تحت 23 سنة والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل في تايلند، حيث أجرى اليوم حصة تدريبية صباحية في الملعب التدريبي الخاص بمقر الإقامة وكذلك في صالة الحديد، في حين تضمنت الفترة المسائية إجراء مباراة (تقسيمة) بين لاعبي المنتخب تميزت بالقوة والتحدي والروح العالية.

وكان الكادر الفني قد ناقش مع اللاعبين في الاجتماع اليومي أبرز اللقطات (الإيجابية والسلبية) الخاصة بالمباراة (التقسيمة) التي جرت خلال الحصة التدريبية، كما اجتمع د.ماهر خياطة بالكادر الفني والإداري والطبي والإعلامي من أجل تقييم الوضع العام لمعسكر منتخبنا الأولمبي الذي امتد لثلاثة أيام في العاصمة التايلندية بانكوك قبل الدخول يوم غد بأجواء البطولة بشكل رسمي، حيث شدد على ضرورة تلبية كل احتياجات اللاعبين ومستلزمات الراحة من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن وتحقيق النتائج الإيجابية في النهائيات.

وفي سياق متصل اطمأن الكادر الفني والطبي والإداري على سلامة مهاجم منتخبنا عبد الرحمن بركات من خلال إجراء صورة بالرنين المغناطيسي لعضلة ساقه اليمنى تبين من خلالها تعافيه من الإصابة، علماً أنه سيخضع لبرنامج تدريبي خاص في الأيام القليلة المقبلة من أجل استكمال عملية الاستشفاء ليكون جاهزاً وضمن خيارات المدير الفني أيمن الحكيم.

من جهة ثانية يتواصل توافد المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث وصلت صباح اليوم بعثة المنتخب الأسترالي وكذلك المنتخب العراقي اللذين سيلعبان ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تايلند والبحرين، علماً أن منتخبات هذه المجموعة تقيم في نفس الفندق الخاص بمنتخبنا نظراً لأن مبارياتها ستجري في بانكوك العاصمة أيضاً، ومن المنتظر وصول منتخبات اليابان وقطر والسعودية إلى بانكوك يوم غد الأحد ليكتمل عقد منتخبات المجموعة الثانية التي سيلعب بها منتخبنا الأولمبي.

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