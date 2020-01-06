«الختيار» الأميركي والمقامرة الحارقة!

د. فؤاد شربجي

أشار مؤرخ عربي متابع إلى أن ترامب، اكتشف أن الفريق قاسم سليماني، «ربما كان يخطط لأعمال تؤدي إلى إسقاطه في الانتخابات الرئاسية، فقرر اغتياله». طبعاً مع التأكيد أن نشاط سليماني كله، أحد تجليات العلاقة الصراعية المستمرة بين أميركا وإيران، منذ أكثر من أربعين عاماً، وهو ما يصب في اتجاه محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وجريمة ترامب الأخيرة، كشفت عن نزعة (مقامر) عنده، حركت أعماله، عندما أحس بأنه أمام احتمال خسارته كل ثروته السياسية في اللعبة إن استمر سليماني «في تنفيذ سياسة إيران لإسقاطه في الانتخابات»، كما أسقط الخميني كارتر في ثمانينيات القرن الماضي. وهكذا إذ صحّ أن ترامب يفكر بهذه الطريقة فنحن أمام سمسار عقارات مذعور من خسارة الصفقة (الرئاسة) كلها، فانحرف إلى المقامرة متوهماً السيطرة على الطاولة، ورمى بعملية الاغتيال من دون أن يعبأ بنتائجها على المنطقة وبلاده والعالم، وانكشف على حقيقته.

جريمة الاغتيال، وجّهت العلاقة الصراعية بين إيران ومحور المقاومة ككل من جهة وأميركا من جهة أخرى، إلى مسار مشتعل بشكل خطير، و«الختيار» ترامب هو من خلق هذا النوع من الاشتباك، حيث تملك إيران القدرة على تحمله، بينما يحترق فيه ترامب، إن جاء الرد الإيراني من طبيعة الاشتباك نفسها، وربما يكون لجوء ترامب المجنون إلى هذه المقامرة، هو الطريق المشتعل الذي سيحرقه في الانتخابات. وبذلك، تكون هذه العملية-المقامرة نوعاً من عمى الحسابات السياسية الترامبية.

الفريق سليماني كان دوره جوهرياً بالفاعلية الإيرانية بالمنطقة، وهو المسؤول عن إضعاف وإرباك العدوانية الإسرائيلية، عبر تفعيله وتنسيقه ودعمه اللا محدود لمحور المقاومة المتصدي للكيان الصهيوني والإرهاب «الداعشي». كما كان سليماني أحد أبرز أعمدة القيادة الإيرانية، واستهداف ترامب له يرفع مستوى الاشتباك إلى المستوى الأول من القيادات. فهل تتحمل أميركا أن تصاب بهذا المستوى عندما يأتيها الرد الإيراني؟ أم إن طهران ستخلق من هذا الاغتيال مساراً أقوى لتحقيق أهدافها المشروعة التي كان سليماني يعمل من أجلها؟

من الواضح أن «الدولة العميقة» في أمريكا، وافقت على مقامرة ترامب غير عابئة بمصيره، لأن الحماقة الترامبية تفيدها في إدامة الاستنزاف في المنطقة العربية، خاصة أن الصراع يقع على أرضها ويصيب شعوبها بحريقه ويجعلها تدفع الثمن من استقرارها ودماء أبنائها، الأمر الذي يوضح حقيقة أميركا كعدو للدول العربية كلها.

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