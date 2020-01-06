نبوءات «متشائلة»!

زيد قطريب

انتهت مرثيات العام المنصرم على الموقع الأزرق، وبدأت حفلات الـ«دي جي» للعام الجديد.. فيا أيها الناس: «جنّوا نطّوا..» فإن كوكب أورانوس سيغادر المجموعة الشمسية كرمى عيون برج السرطان، كي ينعم بالراحة ويتفرغ للحب و«سبسلة» العيون للمحبوبة المنتظرة على نار.. أما الزهرة فسيرتفع قليلاً ليدخل برج الأسد الذي سيميل مواليده إلى الرومانسية ويحظون بالثروة والحب الصادق بعد أن عانوا الأمرّين في السنوات السابقة.. بلوتو هو الآخر، سيعزز الثقة عند برج القوس ويجعله يخلع ثوب التردد ويتحمس للمشاركة مهما تكن الظروف.. أما نبتون الذي سيحل ضيفاً على برج الدلو، فسيجعله أشد رأفة ويخفف من عصبيته قليلاً ليتفرغ لجمع الثروة والجاه بعد طول انتظار.. عطارد سيعطي الصحة للعقرب، والزهرة سيدفع الحوت للتخلي عن العلاقات المعقدة والتهام الأسماك الصغيرة ليتفرغ للقصص العاطفية بعد تاريخ كامل من الفشل والخذلان.. أما المشتري فسيشتري السعادة ويهبها لبرج الجدي كي ينطلق ويفتح ذراعيه للحياة من جديد.. جميع أبراج البشر سيظهرون كأناس مريخيين يعيشون بعالم ثان لم يكونوا يحلمون به في السابق، ولن يستطيعوا حبس دموعهم وهم يعيشون أجمل العواطف ويحصدون «شنطات العملة» التي ستأتيهم من غامض علم الله إلى جانب الصحة التي ستكون مثل الحديد.. جميع مواليد الأبراج سينسون الأيام التعيسة التي قضوها على كوكب الأرض، وستذهب إلى غير رجعة ذكريات العلاقات الفاشلة وانقطاع التيار الكهربائي بين القلوب التي عانت كثيراً أيام وجودها على الكوكب الأزرق.. سيتخلص الجميع من البرودة واليأس، وتصبح الخيانة في خبر كان، حتى هموم الغاز والمازوت وفواتير الهاتف، ستكون من مخلفات الماضي بفعل اقتراب الجميع من الشمس وتمكنهم من الحصول على الطاقة الغنية من دون بطاقة ذكية.. أما بالنسبة للتعويضات ورواتب التقاعد، فإن الكواكب ستعوض الجميع عن الخسارات التي لحقت بهم في كوكب الأرض.. فقط جهزوا أمتعتكم وانتظروا المركبة الفضائية كي تطير بكم إلى الكواكب إياها.. حيث ستنعمون.. ومن ثم تنامون وتستيقظون بعد عام كامل من الوهم.. «عرفتوا كيف»؟.

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