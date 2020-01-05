تنظيم 131 إغلاقاً بحق منشآت سياحية مخالفة
منال الشرع ـ تشرين:
في إطار العمل الرقابي المتواصل لوزارة السياحة على المنشآت السياحية خلال عام 2019 للتأكد من تقيدها بالشروط والتعليمات الصحية لاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية وطرق حفظها واستخدامها والصلاحية المطلوبة ونظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها وعدم التلاعب بالأسعار، قامت لجان الضابطة العدلية العاملة بوزارة السياحة ومديريات السياحة في المحافظات بإجراء /1330/ جولة رقابية خلال عام 2019 حيث تم تنظيم /975/ ضبطاً و/131/ إغلاقاً بحق المنشآت المخالفة، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة/ 476/ شكوى تمت معالجتها.
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